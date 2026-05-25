У Беларусі перавыкананы план па сяўбе яравых культур
Пасяўная кампанія ў Беларусі набірае высокі тэмп. У краіне перавыкананы план па сяўбе яравых культур.
Паводле звестак Мінсельгасхарча, аграрыі засеялі 2 млн 317 тыс. гектараў, перавыканаўшы план на 6 тыс. Лепшы вынік - у Брэсцкага рэгіёна, там паказчыкі выйшлі на 102 %. Гомельская, Гродзенская, Мінская і Магілёўская вобласці дасягнулі 100-працэнтнага ўзроўню. Віцебскі рэгіён выканаў план на 98 %.
Дарэчы, цалкам завершана і сяўба кукурузы, яе плошчы перавысілі 1 млн 287 тыс. га. Бульба пасаджана на плошчы звыш 22 тыс. га, што таксама складае больш за 100 % ад плана.