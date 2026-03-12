3.73 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
13 сакавіка ў 20:45 адбудзецца прэм'ера шоу "Фактар. BY. Дзеці" на "Беларусь 1"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Райдэр з цукерак, шчырасць на 100 % і харызма, якой пазайздросцяць сусветныя зоркі: "Фактар. BY. Дзеці" сабраў самых крутых маленькіх вакалістаў краіны і не толькі на адной сцэне.
Асцярожна: узровень мілаты і таленту зашкальвае. Тут толькі сумленны гук і нервы на мяжы. 60 маленькіх артыстаў кідаюць выклік сусветным хітам, якія баяцца спяваць нават профі.
Хто з іх прымусіць настаўнікаў націснуць залатую кнопку? Гледачоў чакае вакальны паядынак за прахадны білет у наступны этап праекта (гл. відэа).