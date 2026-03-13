Абнаўленне Летняга амфітэатра ў Віцебску - сталіца "Славянскага базару" рыхтуецца да XXXV форуму
"Славянскі базар у Віцебску" - гэта свята творчасці, якое дзесяцігоддзямі аб'ядноўвае народы. Валошкавыя матывы форуму мастацтваў загучаць гэтым летам 35-ты раз. Ужо распрацоўваюцца праграма юбілейнага фестывалю, афіша і дызайн лагатыпу. Да міжнароднага форуму мастацтваў мяняюцца і пляцоўкі.
Як ідзе падрыхтоўка да галоўнай творчай падзеі лета і чым абяцаюць здзівіць арганізатары?
Летні амфітэатр у Віцебску - легендарная сцэна Беларусі. Кожны год у ліпені тут гучаць пазыўныя "Славянскага базару". Да юбілейнага, 35-га форуму мастацтву галоўная лакацыя міжнароднага фестывалю прыкметна зменіцца. Асноўныя змяненні закрануць глядзельную залу і купал над ёй.
Пад знакамітым "фестывальным парасонікам" усталююць сотні святлодыёдных свяцільнікаў. Візуальны эфект узмоцняць сучасныя пражэктары. Інавацыйныя рашэнні прыменены і ў афармленні яшчэ адной фестывальнай лакацыі - выставачнай залы "Духаўскі круглік". Экспазіцыя ў 5 паверхаў, якая распавядае пра гісторыю Віцебска і міжнароднага форуму, заўсёды прыцягвае ўвагу яго ўдзельнікаў. Лакацыя зручная для гасцей - побач з амфітэатрам. За некалькі стагоддзяў да "Славянскага базару" тут размяшчаўся каменны замак. Адчуць атмасферу эпохі рыцарства дазволіць абноўленая экспазіцыя.
Здзіўляць эфектнымі сцэнічныя вобразамі рыхтуюцца і маладыя артысты. Падрыхтоўка да нацыянальнага адбору ў самым разгары. Імёны прадстаўнікоў Беларусі на міжнародных конкурсах "Славянскага базару" назавуць 21 сакавіка ў Паставах. Горад у 2026 годзе носіць статус культурнай сталіцы краіны. Самыя таленавітыя канкурсанты з розных кантынентаў выступяць на абноўленай сцэне амфітэатра ў сярэдзіне лета.
Паралельна з абнаўленнем лакацый фестывалю працягваецца работа і над яго творчым складальнікам. І хаця арганізатары трымаюць інтрыгу, дакладна вядома: 35-ты раз "Славянскі базар у Віцебску" будзе яшчэ ярчэйшы.