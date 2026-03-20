Амалія Сухан стане вядучай фіналу нацыянальнага адбору на дзіцячы конкурс "Віцебск-2026"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Амалія Сухан спрабуе сябе ў новым амплуа. Уладальніца Гран-пры Міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу ў рамках фестывалю мастацтваў "Славянскі базар у Віцебску - 2025" стане вядучай фіналу нацыянальнага адбору на дзіцячы конкурс "Віцебск-2026".
Кампанію Амаліі Сухан на сцэне складуць Іван Зданюк і Арцём Скароль. Прадстаўнікоў на дзіцячы конкурс адбяруць 21 сакавіка, пачатак у 12:00. Паглядзець трансляцыю адбораў можна будзе на тэлеканале "Беларусь 3".