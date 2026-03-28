Беларусы асвойваюць яшчэ адзін новы від лоўлі - набыццё білетаў на модныя пастаноўкі
Аўтар:Лідзія Заблоцкая
Беларусы тым часам асвойваюць яшчэ адзін новы від лоўлі - набыццё білетаў на модныя пастаноўкі. Нацыянальны тэатр, як кажуць, у сваёй прайм-эры!
Самае частае пытанне: ці ёсць свабодны білецік у ТЮГ або Лялечны? Абмеркаванні ў сацыяльных сетках канстатуюць ажыятаж вакол спектакляў.
Краіна так палюбіла вывучэнне афішы і паходы на прэм'еры, што да чэрвеня не толькі на балет білетаў няма. Іх раскупляюць за лічаныя гадзіны.
Бум перпажываюць не толькі сталічныя трупы. Мінчане групуюцца і едуць на выхадныя ў Гродна, Магілёў, Віцебск стаць гледачом мясцовых драмтэатраў.
У чым феномен? Шукала адказ наш культурны рэпарцёр Лідзія Заблоцкая (гл. відэа).