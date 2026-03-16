3.67 BYN
2.95 BYN
3.37 BYN
"Фактар. BY. Дзеці": маленькія таленты пакараюць сэрцы гледачоў на "Беларусь 1"
Маленькія зоркі - вялікія ахопы. Дзіцячы фармат самага папулярнага музычнага праекта краіны стаў нумарам адзін у сетцы вяшчання і вывеў тэлеканал "Беларусь 1" у лідары прайм-тайма.
Галоўная прэм'ера вясны "Фактар. BY. Дзеці" ў першы ж эфір сабраў не толькі дзяцей, але і дарослых ля тэлеэкранаў. Ён пацвердзіў свой статус "шоу для сямейнага прагляду". Акрамя зорнага журы, былі і зорныя госці, і нечаканыя дуэты.
Такія сюрпрызы толькі падагрэлі цікавасць публікі. Па выніках праглядаў увечар 13 сакавіка доля праглядаў склала больш за 23 %, а рэйтынг - амаль 4,5 %.
Тэлекастынгі працягваюцца. Наперадзе новая серыя праекта. Яшчэ больш дзіцячых непрыдуманых гісторый, яшчэ больш высокіх нот і яшчэ больш замілавання. Не прапусціце шоу "Фактар. BY. Дзеці" ўжо 20 сакавіка ў 20:45 на "Беларусь 1".