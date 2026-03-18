Фестываль расійскага кіно стартаваў у Беларусі

У беларускай сталіцы стартаваў фестываль расійскага кіно "Беларусь-2026". На працягу некалькіх дзён расійскія фільмы пакажуць у Мінску і Брэсце.

У афішы - 11 кінастужак з залатой калекцыі "Масфільма", а таксама сямейнае, прыгодніцкае і фантастычнае кіно. Пакажуць і карціну Элема Клімава "Ідзі і глядзі".

Адкрылі фестываль кінастужкай Ігара Валошына "Бураціна". Адзначым, што фільм ідзе ў пракаце і ў Лацінскай Амерыцы, Бразіліі і Мексіцы. А вось ці канкурэнт ён рэжысёру Нячаеву і яго фільму "Прыгоды Бураціна" 1975 года, ужо вырашаць гледачу.

Мерапрыемства арганізавана ў рамках праекта"Дні культуры Расіі ў Беларусі".

