Фестываль расійскага кіно стартаваў у Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У беларускай сталіцы стартаваў фестываль расійскага кіно "Беларусь-2026". На працягу некалькіх дзён расійскія фільмы пакажуць у Мінску і Брэсце.
У афішы - 11 кінастужак з залатой калекцыі "Масфільма", а таксама сямейнае, прыгодніцкае і фантастычнае кіно. Пакажуць і карціну Элема Клімава "Ідзі і глядзі".
Адкрылі фестываль кінастужкай Ігара Валошына "Бураціна". Адзначым, што фільм ідзе ў пракаце і ў Лацінскай Амерыцы, Бразіліі і Мексіцы. А вось ці канкурэнт ён рэжысёру Нячаеву і яго фільму "Прыгоды Бураціна" 1975 года, ужо вырашаць гледачу.
Мерапрыемства арганізавана ў рамках праекта"Дні культуры Расіі ў Беларусі".