Гісторыя ва ўборах прапанавана ў Нацыянальным мастацкім музеі ў Мінску
Аўтар:Ларыса Гулякевіч
Гісторыя грамадства - праз прызму моды. Экспазіцыя ў Нацыянальным мастацкім музеі ахоплівае амаль два стагоддзі развіцця касцюма - з XIX па XXI стагоддзі.
Два стагоддзі моды ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. Аднак калекцыі сукенак, упрыгажэнняў і абутку прадстаўлены не па стагоддзях, а па дзесяцігоддзях. Тут ёсць усё, з чаго складаецца сапраўдная жанчына.
Па гэтай моднай выставе можна падарожнічаць і вывучаць гісторыю, як па карце. Кожнае дзесяцігоддзе раскрываецца праз характэрныя сілуэты, матэрыялы, дызайнерскія рашэнні і дэкаратыўныя дэталі. Адзенне, упрыгажэнні і парфумерыя. У кожнай эпохі - свой стыль і вобраз (больш падрабязна - глядзіце відэа).