Канцэрт-рэквіем "Кожны трэці" пройдзе ў Казані
Напярэдадні 81-й гадавіны Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне ў Казані адбудзецца канцэрт-рэквіем "Кожны трэці". Гэта ўнікальны беларускі праект, які стаў маніфестам таго, што гісторыю нельга забываць.
Праект "Кожны трэці" бачылі ў Беларусі і Маскве, а зараз адбудзецца вялікі тур па расійскіх гарадах. Першая ў спісе Казань, і невыпадкова. Лёсы многіх жыхароў Татарстана, якія прайшлі Вялікую Айчынную, цесна пераплецены з Беларуссю. Герой Савецкага Саюза татарын Пётр Гаўрылаў гераічна змагаўся пры абароне Брэсцкай крэпасці. А знакамітая 344-я стралковая дывізія, якая была сфарміравана ў Казані, за вызваленне Беларусі атрымала назву "Віцебская".
Ірада Аюпава, міністр культуры Татарстана:
"Для нас памяць не пусты гук. І мне здаецца, гэты праект у поўнай ступені адлюстроўвае тое, што аб'ядноўвае нашы народы, тое, што немагчыма разбурыць. У нас адзін культурны код, яго немагчыма перапрашыць. Такія праекты лішні раз нагадваюць аб тым, што мы павінны памятаць".
Канцэрт-рэквіем "Кожны трэці" - гэта ўнікальны праект. Ён аб'яднаў тэатральнае і музычнае мастацтва з архіўнымі дакументамі, фота- і кінахронікай ваеннага часу. Кожнае выступленне, кожны эпізод - гэта боль і трагедыя канкрэтнага чалавека.
Мерапрыемства ўражвае сваім маштабам. На сцэну выходзяць больш чым 100 артыстаў ва ўзросце ад 6 да 70 гадоў. Таксама гучаць вядомыя савецкія і сучасныя музычныя творы. Многія напісаны спецыяльна для праекта. Дарэчы, менавіта ў Казані адбудзецца прэм'ера новай песні.
У сталіцы Татарстана канцэрт-рэквіем "Кожны трэці" пройдзе 28 і 29 красавіка. А ў верасні ў Дзень памяці ахвяр блакады Ленінграда праект убачаць жыхары Санкт-Пецярбурга.