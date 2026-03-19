Кітайскія дыпламаты наведалі Дом радыё ў Мінску
Даведацца больш пра каналы Белтэлерадыёкампаніі. Дом радыё адчыніў дзверы для гасцей. Для дыпламатаў Пасольства Кітая падрыхтавалі не толькі экскурс у гісторыю радыёвяшчання, але і прэзентацыю сучасных магчымасцяў Беларускага радыё.
На Чырвонай, 4 у Мінску экскурсіі праводзяцца рэгулярна, але вось дыпламаты - госці рэдкія, перш за ўсё з-за шчыльных графікаў. Але калі ёсць магчымасць - дзверы для сяброў заўсёды адчыненыя.
Для прадстаўнікоў кітайскай дыпламатыі правялі кароткі лікбез аб стогадовай гісторыі беларускага радыё і фондах, якія захоўваюць тысячы гадзін унікальнага аўдыёкантэнту. Аб сакрэтах ужо сучаснага вяшчання гаварылі ў студыях радыёканалаў найбуйнейшага медыяхолдынга краіны. Дарэчы, даведацца навіны з Беларусі можна і на кітайскай мове ў міжнародным эфіры.
Усепагодны дыялог Мінска і Пекіна - гэта не толькі пра палітыку, эканоміку або бізнес. Культура - важны элемент усебаковага партнёрства. Творчы сюрпрыз для гасцей падрыхтавалі музычныя калектывы БТ з кітайскім акцэнтам.
Гасцей, вядома ж, не адпусцілі без памятных сувеніраў. У падарунак - кітайскія творы на рускай і беларускай мовах з фондаў Дома радыё. Рыхтуецца да выхаду ў эфір і тэматычная праграма на радыё "Культура".