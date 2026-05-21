Магія лікаў галоўнага Дзеда Мароза краіны: Уладзімір Радзівілаў адзначыў трайны юбілей
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Радзівілаў адсвяткаваў адразу некалькі юбілеяў. У Белдзяржфілармоніі прайшоў творчы вечар артыста, дзе ў адной канцэртнай праграме склалася магія трох лікаў.
Сёлета Уладзімір Радзівілаў адсвяткаваў 40 гадоў на сцэне, асабістыя 65 і 30 гадоў у ролі галоўнага Дзеда Мароза краіны. За гэты час паспеў змяніць 6 сцэнічных касцюмаў зімовага чараўніка (гл. відэа).