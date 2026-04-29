Майстар вакалу і віртуозны трубач Рыкарда Фарэзі выступіць у Мінску з сольным канцэртам

Рыкарда Фарэзі, віртуозны трубач, кампазітар і ўладальнік таго самага "сонечнага" тэмбру, зноў у Мінску. 29 красавіка ён выступіць з сольным канцэртам.

Геаграфія выступленняў музыканта ўражвае. Ён зрабіў шлях ад легендарных падмосткаў Сан-Рэма да агнёў Лас-Вегаса і Нью-Ёрка, не раз выступаў для мінскай публікі. І зноў у гастрольным графіку маэстра турнэ па беларускіх гарадах.

29 красавіка артыста чакаюць у Цэнтральным доме афіцэраў у Мінску, а 30-га залаты голас Італіі прыме фестывальны Віцебск. Акампанаваць Фарэзі будзе Сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі.

