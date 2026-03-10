Мінская міжнародная кніжная выстава-кірмаш стартуе 17 сакавіка

У сталіцы завяршаецца падрыхтоўка да XXXIII Мінскай міжнароднай кніжнай выставы-кірмашу. Яна стартуе 17 сакавіка. Наперадзе 6 выставачных дзён. Свае выданні прадэманструюць аўтары з 23 краін: ад Арменіі да Кубы. На стэндах прадукцыю размесцяць каля 500 экспанентаў. У афішы майстар-класы, прэзентацыі, сустрэчы з аўтарамі і інтэрактыўныя пляцоўкі.