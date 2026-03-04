Народны пісьменнік і шчыры моднік - Кандрат Крапіва 5 сакавіка адсвяткаваў бы 130-годдзе

Гавораць, сатыру, як і помсту, падаюць халоднай. Але Кандрат Кандратавіч гатаваў па іншым рэцэпце. Пажаданая тэмпература для чытача - цепла??. Ён умеў працаваць на кантрастах: там пажурыць, а тут пагладзіць па галаве... словам.

"У рот вады набраўшы" - цытата ад Крапівы. І такіх шмат - не ўсе падпісаны. Уявіце афарызм на світшоце ад дзеда Кандрата. Такі мерч яшчэ не запусцілі, але шансы заўсёды ёсць! Унучка Кандрата Кандратавіча - кандыдат мастацтвазнаўства і эксперт, які на самай справе мае вопыт у модных пытаннях, падкрэслівае, што дзед быў моднікам.

"У яго да вайны было паліто з футра кенгуру, - распавяла унучка Кандрата Крапівы, кандыдат мастацтвазнаўства Алёна Атраховіч. - І такіх паліто было ўсяго два".