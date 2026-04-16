Вынікі другога прамога эфіру "Фактар. BY. Дзеці" - хто пакінуў праект

Шоу "Фактар. BY. Дзеці" працягваецца. 17 красавіка прайшоў другі прамы эфір, дзе змагацца за глядацкую любоў выйшлі 14 маленькіх фіналістаў.

Недастатковую колькасць глядацкіх галасоў атрымалі Аніта Петрасян з каманды Зары, Карына Арцюхова, уладальніца "залатой кнопкі" Аляксея Вараб'ёва, і Арыя Гёрмез, якую выбраў Энкей.

Юныя вакалісты трапілі ў намінацыю. Рашэнне аб тым, хто пакіне праект, прыйшлося прымаць Насці Краўчанцы, але яна не стала нікога адпраўляць дадому, таму лёс удзельнікаў вызначылі вынікі глядацкага галасавання. З праектам развіталіся Аніта Петрасян і Арыя Гёрмез.

Адзначым, што за шоу сачылі больш за 730 тыс. тэлегледачоў.

