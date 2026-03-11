3.73 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
Юбілейны вечар у гонар народнага артыста Беларусі Уладзіміра Гасцюхіна прымаў кінатэатр "Масква"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Юбілейны вечар у гонар народнага артыста Беларусі Уладзіміра Гасцюхіна прымаў кінатэатр "Масква". У афішы прэм'ерная стужка з удзелам маэстра ў галоўнай ролі. Фільм "Мой дзед" ужо атрымаў прызнанне. Кінастужка рэжысёра Святаслава Уласава ўдастоена Прыза Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы на кінафестывалі "Лістапад". Фільм таксама атрымаў прыз глядацкіх сімпатый асноўнага конкурсу гульнявых фільмаў, а сам Уладзімір Гасцюхін узнагароджаны за лепшую мужчынскую ролю (гл. відэа).