Захаваць народнае мастацтва: Міжнародны форум дырыжораў сабраў музыкантаў з Беларусі і Расіі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Магілёў на некалькі дзён стаў вялікай творчай пляцоўкай для 200 знакамітых артыстаў і музыкантаў з Беларусі і Расіі. Там праходзіць Міжнародны форум дырыжораў. З кожным годам геаграфія яго ўдзельнікаў пашыраецца. Гэтым разам прадстаўлены яшчэ Свярдлоўская вобласць, Курск і Нальчык. Вызначацца пераможцы анлайн-конкурсу сярод аркестравых калектываў і адбудзецца гранд-канцэрт. Упершыню на магілёўскай сцэне прагучаў каўказскі гармонік.
Музыка не мае меж, яна аб'ядноўвае. Вось галоўная ідэя форуму. У яго праграме: майстар-класы, сустрэчы з музыкантамі, абмен вопытам.