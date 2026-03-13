Захаваць народнае мастацтва: Міжнародны форум дырыжораў сабраў музыкантаў з Беларусі і Расіі

Магілёў на некалькі дзён стаў вялікай творчай пляцоўкай для 200 знакамітых артыстаў і музыкантаў з Беларусі і Расіі. Там праходзіць Міжнародны форум дырыжораў. З кожным годам геаграфія яго ўдзельнікаў пашыраецца. Гэтым разам прадстаўлены яшчэ Свярдлоўская вобласць, Курск і Нальчык. Вызначацца пераможцы анлайн-конкурсу сярод аркестравых калектываў і адбудзецца гранд-канцэрт. Упершыню на магілёўскай сцэне прагучаў каўказскі гармонік.