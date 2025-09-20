3.64 BYN
Уцякач захацеў вярнуцца: як да добраахвотнага прыбыцця ў армію ставяцца вартавыя закона
Аўтар:Ксенія Лебедзева
Не салодка ў Польшчы тым, хто з'ехаў альбо збег туды ў пошуках лепшага жыцця. Уся прывабнасць стаўлення да прыезджых, цяжкасці ў пошуках працы, дарагое жыллё і яшчэ шмат нюансаў, якія вымушаюць беларусаў вяртацца дадому.
Зусім нядаўна Камісія па разглядзе зваротаў грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія знаходзяцца за мяжой, па пытаннях учынення імі правапарушэнняў разгледзела зварот маладога чалавека, які ў 2022 годзе збег ад службы ў арміі ў Польшчу, але праз 3,5 года захацеў вярнуцца. Ён хоча прайсці службу па кантракце (падрабязнасці ў відэа).