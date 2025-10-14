3.71 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
Хрэнін: Ваенныя ведамствы Беларусі і Расіі дасягнулі ўзорнага ўзроўню ўзаемадзеяння
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ваенныя ведамствы Беларусі і Расіі дасягнулі ўзорнага ўзроўню ўзаемадзеяння. Пра гэта заявіў міністр абароны нашай краіны падчас сумеснай калегіі ў Маскве.
Паводле слоў Віктара Хрэніна, бакі паспяхова ўдасканальваюць аб'яднаныя ваенныя сістэмы, што пацвердзілі нядаўнія вучэнні "Захад-2025". Паспяхова рэалізуецца і супрацоўніцтва ў галіне падрыхтоўкі ваенных кадраў.
Міністр адзначыў, што ў цяперашніх умовах сумесная выпрацоўка новых мадэляў міждзяржаўных адносін, каардынацыя знешняй палітыкі і павышэнне абароннага патэнцыялу ваеннай арганізацыі Саюзнай дзяржавы выступаюць у якасці асноўнага фактару бяспекі.