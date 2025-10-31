Ваенныя вучэнні "Рашучы воін" у Латвіі: галоўная актыўнасць каля меж Беларусі

У Латвіі - як у сталіцы, так і ў памежных рэгіёнах краіны - разгорнуцца ваенныя вучэнні, якія стартуюць сёння і прадоўжацца да 10 лістапада. У манеўрах "Рашучы воін" бярэ ўдзел шматнацыянальная брыгада НАТА.



Грамадзян папярэджваюць, што па дарогах і вуліцах гарадоў будзе рухацца цяжкая ваенная тэхніка, у сувязі з чым насельніцтву прапаноўваюць без асаблівай неабходнасці не выязджаць сёння з дому.



Асноўная армейская актыўнасць будзе каля меж з нашай краінай: легенда мяркуе, што адпрацоўвацца будуць не толькі абарончыя, але і контратакавальныя ўдары. Фактычна гаворка ідзе пра сцэнарый інтэрвенцыі.