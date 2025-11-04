3.68 BYN
Ваенная разведка застаецца ключавым элементам абароны ў лічбавую эпоху
5 лістапада адзначаецца Дзень ваеннага разведчыка.
У 1918 годзе было створана Рэгістрацыйнае ўпраўленне Палявога штаба Рабоче-сялянскай Чырвонай арміі. Падраздзяленне стала займацца зборам і аналізам інфармацыі аб праціўніку. А ўжо ў Вялікую Айчынную вайну разведка ўнесла неацэнны ўклад у перамогу над фашызмам.
У сучасным свеце, дзе інфармацыя з'яўляецца зброяй, ваенная разведка застаецца адным з самых закрытых і стратэгічна важных напрамкаў абароны.
"Падрыхтоўка разведчыка да выканання любой задачы - гэта працаёмкі працэс, падчас якога вайсковец рыхтуецца фізічна, маральна і псіхалагічна. Таксама мы надаём увагу тэарэтычнай падрыхтоўцы, бо разведчык - гэта ўніверсальны баец. Ён павінен ведаць усё і быць упэўнены ў сабе на 100 %", - адзначыў вайсковец разведвальных падраздзяленняў Узброеных Сіл Беларусі.
Сучасная разведка выкарыстоўвае цэлы арсенал інструментаў: перахоп сігналаў, спадарожнікавыя здымкі, работу з крыніцамі на месцах, укараненне і вербаванне, маніторынг інтэрнэту, выяўленне ўразлівасцяў, абарону ад атак, аналіз інфармацыі і многае іншае.
Асаблівая ўвага надаецца геааналітыцы - супастаўленню звестак з картамі, прагназаванню маршрутаў і лагістыкі. Ваенная разведка сёння - гэта не толькі спадарожнікі і перахопы, гэта людзі, здольныя аналізаваць, прадбачыць і дзейнічаць ва ўмовах нявызначанасці.