"Захад-2025": падчас сумеснага беларуска-расійскага вучэння выкананы ўсе задачы

Падчас сумеснага беларуска-расійскага вучэння "Захад-2025" выкананы ўсе задачы, у тым ліку планаванне і разгляд прымянення нестратэгічнай ядзернай зброі, ацэнка і разгортванне ракетнага рухомага комплексу "Арэшнік".



Вучэнне ўжо дало шмат матэрыялаў для ацэнкі сучасных баявых дзеянняў аб парадку іх вядзення і аб удасканаленні падрыхтоўкі войскаў.