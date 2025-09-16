Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяАрміяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяТранспартТурызмЭкалогія

"Захад-2025": падчас сумеснага беларуска-расійскага вучэння выкананы ўсе задачы

Падчас сумеснага беларуска-расійскага вучэння "Захад-2025" выкананы ўсе задачы, у тым ліку планаванне і разгляд прымянення нестратэгічнай ядзернай зброі, ацэнка і разгортванне ракетнага рухомага комплексу "Арэшнік".

Вучэнне ўжо дало шмат матэрыялаў для ацэнкі сучасных баявых дзеянняў аб парадку іх вядзення і аб удасканаленні падрыхтоўкі войскаў.

Павел Муравейка, начальнік Генеральнага штаба Узброеных Сіл - першы намеснік міністра абароны Беларусі

Павел Муравейка, начальнік Генеральнага штаба Узброеных Сіл - першы намеснік міністра абароны Беларусі:

"Акрамя таго, разгледзелі цэлы комплекс гібрыдных сучасных прыёмаў, якія прымяняюцца пры вядзенні баявых дзеянняў у населеных пунктах, у лясіста-балоцістай і ўрбанізаванай мясцовасці. Нашы расійскія калегі падзяліліся з намі баявым вопытам, што дазваляе сказаць пра тое, што нашы падраздзяленні сёння атрымліваюць самую сучасную, самую дасканалую інфармацыю, якая аўтаматычна ўкараняецца ў баявую рэальнасць".

Таксама ў Дзяржынскім раёне вайскоўцы адпрацавалі пытанні вываду з-пад удараў самалётаў. Штурмавікі Су-25 садзіліся на трасу для дазапраўкі.