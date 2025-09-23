Глядзець анлайнПраграма ТБ
Хрэнін: СНД фарміруе дзейсныя механізмы гарантавання калектыўнай бяспекі

СНД фарміруе дзейсныя механізмы гарантавання калектыўнай бяспекі. Пра гэта заявіў міністр абароны нашай краіны Віктар Хрэнін на пасяджэнні камітэта начальнікаў штабоў СНД.

Сустрэча прайшла 24 верасня ў Мінску. Сярод пытанняў - умацаванне нацыянальных Узброеных сіл, перспектывы сумесных вучэнняў, каардынацыя дзеянняў у выпадку ўзнікнення НС і пагроз, звязаных з трансгранічнай злачыннасцю, а таксама вынікі рэалізацыі Канцэпцыі ваеннага супрацоўніцтва.

Па выніках пасяджэння падпісаны рашэнні, накіраваныя на далейшае развіццё сістэмы шматбаковага супрацоўніцтва ў ваеннай сферы з улікам нацыянальных і агульных інтарэсаў.

