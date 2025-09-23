3.64 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Хрэнін: СНД фарміруе дзейсныя механізмы гарантавання калектыўнай бяспекі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
СНД фарміруе дзейсныя механізмы гарантавання калектыўнай бяспекі. Пра гэта заявіў міністр абароны нашай краіны Віктар Хрэнін на пасяджэнні камітэта начальнікаў штабоў СНД.
Сустрэча прайшла 24 верасня ў Мінску. Сярод пытанняў - умацаванне нацыянальных Узброеных сіл, перспектывы сумесных вучэнняў, каардынацыя дзеянняў у выпадку ўзнікнення НС і пагроз, звязаных з трансгранічнай злачыннасцю, а таксама вынікі рэалізацыі Канцэпцыі ваеннага супрацоўніцтва.
Па выніках пасяджэння падпісаны рашэнні, накіраваныя на далейшае развіццё сістэмы шматбаковага супрацоўніцтва ў ваеннай сферы з улікам нацыянальных і агульных інтарэсаў.