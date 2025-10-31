3.70 BYN
У Беларусі ўступаюць у сілу змяненні, якія датычацца прызыву на воінскую службу былых ухілістаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У разгар асенняга прызыву ў сілу ўступаюць заканадаўчыя папраўкі. З сённяшняга дня былыя ўхілісты, якія добраахвотна выказалі гатоўнасць адслужыць, усталі на воінскі ўлік і з'явіліся на мерапрыемствы па прызыве, вызваляюцца ад крымінальнай адказнасці.
Як паведамляе Мінабароны, усяго гэтай восенню на тэрміновую ваенную службу прызавуць каля 10 тысяч чалавек. Акрамя таго, для праходжання службы накіруюць каля 500 рэзервістаў.