Каля 200 прызыўнікоў з Гомельскай вобласці адправіліся на тэрміновую службу

"Для нашых хлопцаў гэта гонар - вучыцца абараняць сваю Радзіму сапраўдным чынам, і сёння мы ўшаноўваем іх ва ўрачыстым становішчы, накіроўваем на гэтую службу, - расказаў Андрэй Крываносаў, начальнік Гомельскага гарнізона, ваенны камісар Гомельскай вобласці. - Упэўнены, што яны годна навучацца валодаць ваенна-ўліковымі спецыяльнасцямі, вернуцца ў строй і стануць у ваенныя камісарыяты на ўлік як падрыхтаваныя абаронцы нашай краіны".