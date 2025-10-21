3.66 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
Каля 200 прызыўнікоў з Гомельскай вобласці адправіліся на тэрміновую службу
23 кастрычніка каля 200 прызыўнікоў Гомельскай вобласці адправіліся на тэрміновую службу ў воінскія часці Узброеных Сіл і Дзяржпагранкамітэта.
Цырымонія прайшла ва ўрачыстым становішчы ў ваенна-гістарычным комплексе "Партызанская крынічка" ў прысутнасці родных і блізкіх.
"Для нашых хлопцаў гэта гонар - вучыцца абараняць сваю Радзіму сапраўдным чынам, і сёння мы ўшаноўваем іх ва ўрачыстым становішчы, накіроўваем на гэтую службу, - расказаў Андрэй Крываносаў, начальнік Гомельскага гарнізона, ваенны камісар Гомельскай вобласці. - Упэўнены, што яны годна навучацца валодаць ваенна-ўліковымі спецыяльнасцямі, вернуцца ў строй і стануць у ваенныя камісарыяты на ўлік як падрыхтаваныя абаронцы нашай краіны".
Усяго каля 2 тыс. хлопцаў з Гомельскай вобласці адправяцца ў восеньскі прызыў на тэрміновую ваенную службу.