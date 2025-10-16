Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Юрыдычны факультэт БДУ адзначае 100-годдзе

Юрыдычны факультэт БДУ у 2025 годзе адзначае векавы юбілей. Да стагоддзя тут адбудзецца першы беларускі навукова-адукацыйны кангрэс. Зацверджаны і нагрудны знак адрознення.

На факультэце рыхтуюць спецыялістаў па спецыяльнасцях: правазнаўства, эканамічнае права, паліталогія, юрыспрудэнцыя.

На факультэце ўжо больш як 20 гадоў праводзіцца Беларуская студэнцкая юрыдычная алімпіяда. Пераможцаў заахвочваюць са спецыяльнага фонда Прэзідэнта. Таксама факультэт удзельнічае ў шматлікіх рэспубліканскіх і міжнародных алімпіядах.

Разделы:

ГрамадстваАдукацыя