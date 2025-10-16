3.73 BYN
Юрыдычны факультэт БДУ адзначае 100-годдзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Юрыдычны факультэт БДУ у 2025 годзе адзначае векавы юбілей. Да стагоддзя тут адбудзецца першы беларускі навукова-адукацыйны кангрэс. Зацверджаны і нагрудны знак адрознення.
На факультэце рыхтуюць спецыялістаў па спецыяльнасцях: правазнаўства, эканамічнае права, паліталогія, юрыспрудэнцыя.
На факультэце ўжо больш як 20 гадоў праводзіцца Беларуская студэнцкая юрыдычная алімпіяда. Пераможцаў заахвочваюць са спецыяльнага фонда Прэзідэнта. Таксама факультэт удзельнічае ў шматлікіх рэспубліканскіх і міжнародных алімпіядах.