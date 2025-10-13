Беларусь і Кітай падпісалі дэкларацыю, якая адкрые новыя перспектывы для ВНУ дзвюх краін

Беларусь і Кітай пашыраюць супрацоўніцтва ў сферы адукацыі. У Мінску падпісана дэкларацыя, якая адкрые новыя перспектывы для ВНУ дзвюх краін.

Дакумент накіраваны на паглыбленне навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва і культурнага абмену. Асаблівае месца ў ім займае тэма захавання гістарычнай памяці - ацэнка ўкладу беларускага і кітайскага народаў у перамогу ў Другой сусветнай вайне. Але галоўная задача дэкларацыі - стварыць трывалыя, доўгатэрміновыя механізмы для такога партнёрства.

Дэкларацыя падпісана ў рамках 3-га пасяджэння Кітайска-беларускай асацыяцыі ўніверсітэтаў. Удзельнікі - прадстаўнікі ВНУ дзвюх краін - вызначаюць прыярытэты ўзаемадзеяння ў сферы вышэйшай адукацыі і навукі, ставяць задачы на наступны год. Адзін з вынікаў сустрэчы - адкрыццё сумеснай лабараторыі БДУ і Даляньскага політэхнічнага ўніверсітэта ў рамках ініцыятывы "Адзін пояс - адзін шлях". Таксама ў планах заключэнне 13 дамоў аб супрацоўніцтве.