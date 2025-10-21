3.66 BYN
Юрыдычны факультэт БДУ адзначае юбілей
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Юрыдычны факультэт БДУ адзначае 100-гадовы юбілей. З нагоды свята факультэт арганізаваў Міжнародны юрыдычны кангрэс, дзе сабраліся не толькі самыя зорныя выпускнікі, але і прадстаўнікі міжнародных навуковых школ.
Для юрфака навука - гэта прыярытэт: ва ўстанове за ўсе гады існавання выкладалі больш за 80 дактароў навук.
За цэлае стагоддзе юрфак БДУ стаў сапраўднай кузняй кадраў. Ён выпусціў больш за 35 тыс. юрыстаў. Сярод выпускнікоў факультэта - выдатныя юрысты, следчыя, суддзі, кіраўнікі дзяржорганаў. Сёння там навучаецца каля 3 тыс. студэнтаў па спецыяльнасцях "правазнаўства", "эканамічнае права" і "паліталогія".