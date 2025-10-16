3.73 BYN
БНТУ прыме Форум ВНУ інжынерна-тэхналагічнага профілю СД
Аўтар:Рэдакцыя news.by
21 кастрычніка БНТУ рыхтуецца прыняць Форум ВНУ інжынерна-тэхналагічнага профілю Саюзнай дзяржавы. Збяруцца прадстаўнікі 40 універсітэтаў Беларусі і Расіі, а таксама Узбекістана і Кітая.
Удзельнікі абмяркуюць развіццё інжынернай адукацыі, навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва і інавацыйнае прадпрымальніцтва.
Тэма форуму - "Інжынерная адукацыя - аснова тэхналагічнага суверэнітэту". У планах - стварэнне платформы для рэалізацыі міжнародных інтэграцыйных ініцыятыў.