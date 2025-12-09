3.77 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
У Маскве пройдзе 45-е пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета
11 снежня ў Маскве пройдзе чарговае пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета. Яно з'яўляецца 45-м па ліку з пачатку работы ЕАЭС і 4-м сёлета.
На парадку дня пытанні інтэграцыйнай палітыкі.
У 2025 годзе ў органах Еўразійскага эканамічнага саюза старшынствуе Беларусь. Наша краіна зрабіла акцэнт на развіцці тэхналагічнага патэнцыялу і кааперацыі, павышэнні харчовай бяспекі, завяршэнні фарміравання адзінай транспартнай прасторы, а таксама выраўноўванні ўмоў для развіцця эканомік.
На папярэднім пасяджэнні ў Мінску кіраўнікі ўрадаў краін ЕАЭС падпісалі шэраг тэхнічных дакументаў і разгледзелі актуальныя пытанні. Перш за ўсё гэта ўкараненне лічбавых тэхналогій, развіццё транспартнай інфраструктуры, кантроль таварных патокаў, садзейнічанне кааперацыйным праектам прамысловасці і АПК.