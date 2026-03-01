3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Ва ўрадзе абмеркавалі сумесныя праекты Беларусі і Мурманскай вобласці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Дэталёва пра сумесныя праекты паміж Беларуссю і Мурманскай вобласцю прадоўжылі гаварыць ва ўрадзе.
Як адзначыў віцэ-прэм'ер Анатоль Сівак на сустрэчы з губернатарам Мурманскай вобласці, Беларусь гатова да павелічэння аб'ёмаў паставак у рэгіён харчавання, у тым ліку шырокага асартыменту малочнай і мясной прадукцыі, уключаючы прадукты з працяглымі тэрмінамі захоўвання.
Беларусі ж цікавыя сустрэчныя пастаўкі морапрадуктаў і рыбнай прадукцыі.