3.65 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
ЗША здымаюць санкцыі з Белінвестбанка, Банка развіцця і Мінфіна Беларусі
ЗША здымаюць санкцыі з двух беларускіх банкаў і Мінфіна. Акрамя таго, канчаткова вырашана пытанне па каліі. Аб гэтым паведаміў журналістам спецпасланнік ЗША Джон Коўл па выніках перамоў з Прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам, паведамляе БЕЛТА.
"ЗША здымаюць санкцыі з Белінвестбанка, Банка развіцця і Міністэрства фінансаў", - заявіў Джон Коўл.
Падчас папярэдняга раўнда перамоў у снежні 2025 года таксама заяўлялася аб зняцці санкцый з беларускага калію. Зыходзячы з заяў спецпасланніка, цяпер гэтае пытанне ўрэгулявана канчаткова.
"ЗША таксама прынялі рашэнне (аб гэтым аб'яўлена было Прэзідэнту) аб тым, што выводзяцца з усіх санкцыйных спісаў дзве беларускія кампаніі - Беларуская калійная кампанія і "Беларуськалій", - сказаў спецпасланнік ЗША.
У сувязі з гэтым журналісты ўдакладнілі, які час спатрэбіцца на тое, каб на практыцы фармалізаваць новыя аб'яўленыя рашэнні аб зняцці санкцыі - ці будзе гэта зроблена неадкладна або запатрабуе пэўнага часу.
"Я вас запэўніваю, што на гэты раз гэта ўсё будзе значна хутчэй, - падкрэсліў Джон Коўл. - Мы навучыліся гэта рабіць хутчэй. Перад тым, як наведаць Мінск з візітам, мы правялі пашыраныя перамовы з Міністэрствам фінансаў і іншымі амерыканскімі структурамі, якія задзейнічаны ў прымяненні санкцый".