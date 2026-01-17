3.72 BYN
19 студзеня Лукашэнка правядзе сустрэчу з губернатарам Кіраўскай вобласці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
19 студзеня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка правядзе сустрэчу з губернатарам Кіраўскай вобласці. Аляксандр Сакалоў ужо ў Палацы Незалежнасці. Абмяркоўвацца будуць актуальныя пытанні і перспектывы гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва Беларусі і гэтага рэгіёна Расіі.
Далей госця чакаюць у беларускім урадзе - запланавана яго сустрэча з намеснікам прэм'ер-міністра.
20 і 21 студзеня Аляксандр Сакалоў наведае Гродзенскую і Брэсцкую вобласці, дзе правядзе перамовы з губернатарамі і наведае шэраг прадпрыемстваў, а таксама Брэсцкую крэпасць-герой. Завершыцца візіт расійскага губернатара ў Беларусь наведваннем Белавежскай пушчы.