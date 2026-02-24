3.74 BYN
7 пытанняў па супрацоўніцтве: што абмяркуюць Лукашэнка і Пуцін на пасяджэнні ВДС у Маскве
Аўтар:Ілона Красуцкая
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыбыў з рабочым візітам у Расію. 26 лютага ў Крамлі адбудзецца пасяджэнне Вышэйшага дзяржсавета Саюзнай дзяржавы. Лідары Беларусі і Расіі, а таксама ўрады і парламентарыі дзвюх краін абмяркуюць актуальныя пытанні ўзаемадзеяння.
На парадку дня - выкананне палажэнняў бягучай Дамовы аб стварэнні Саюзнай дзяржавы на 2024-2026 гады, таксама трэба будзе распрацаваць аналагічны дакумент на наступныя 3 гады (гл. відэа).