Ад культурнай праграмы да перамоў за зачыненымі дзвярамі: як прайшоў нефармальны саміт СНД у РФ
Аўтар:Ілона Красуцкая
22 снежня ў Санкт-Пецярбургу прадоўжылася работа на вышэйшым узроўні - адбыўся нефармальны саміт кіраўнікоў дзяржаў СНД. Гэты фармат не мае на ўвазе падпісання нейкіх міжнародных дакументаў і часта характэрны тым, што лідары абмяркоўваюць пытанні за зачыненымі дзвярамі.
Не абыходзіцца і без культурнай праграмы - пляцоўкай саміту стаў Эрмітаж. Лідары краін Садружнасці абмяняліся меркаваннямі па актуальных пытаннях міжнароднага парадку і абмеркавалі сумесныя праекты (гл. відэа).