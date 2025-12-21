Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Ад культурнай праграмы да перамоў за зачыненымі дзвярамі: як прайшоў нефармальны саміт СНД у РФ

22 снежня ў Санкт-Пецярбургу прадоўжылася работа на вышэйшым узроўні - адбыўся нефармальны саміт кіраўнікоў дзяржаў СНД. Гэты фармат не мае на ўвазе падпісання нейкіх міжнародных дакументаў і часта характэрны тым, што лідары абмяркоўваюць пытанні за зачыненымі дзвярамі.

Не абыходзіцца і без культурнай праграмы - пляцоўкай саміту стаў Эрмітаж. Лідары краін Садружнасці абмяняліся меркаваннямі па актуальных пытаннях міжнароднага парадку і абмеркавалі сумесныя праекты (гл. відэа).

Разделы:

ПрэзідэнтПалітыкаРасія