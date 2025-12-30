3.71 BYN
Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін правялі тэлефонную размову
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Адбылася тэлефонная размова Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Кіраўнікі дзяржаў цёпла павіншавалі адзін аднаго з Новым годам. Аляксандр Лукашэнка даў высокую ацэнку навагодняму звароту свайго калегі, які ўжо паспеў асабіста паглядзець у інтэрнэце.
Прэзідэнты абмеркавалі сітуацыю апошніх дзён, у тым ліку падзеі, звязаныя з атакай беспілотнікаў на рэзідэнцыю Прэзідэнта Расіі. Падчас размовы былі закрануты і іншыя найбольш актуальныя пытанні.
Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін дамовіліся наконт сустрэч пасля Новага года і сумесных мерапрыемстваў.