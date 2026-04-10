Лідары Беларусі і Расіі пагаварылі па тэлефоне
Прэзідэнты Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін 12 красавіка правялі тэлефонную размову. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
Кіраўнікі дзяржаў абмяняліся віншаваннямі са светлым святам Вялікадня, перадалі цёплыя пажаданні здароўя і дабрабыту родным і блізкім, самыя добрыя словы і пажаданні міру і дабра - народам дзвюх краін.
Прэзідэнты абмеркавалі актуальныя пытанні ў галіне двухбаковых адносін, будучыя кантакты на вышэйшым узроўні.
Асаблівая ўвага нададзена падрыхтоўцы чарговага Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі, які пройдзе ў чэрвені ў Мінску і Мінскай вобласці і будзе прысвечаны тэматыцы эканамічнага ўзаемадзеяння.
Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін абмеркавалі рэгіянальную і міжнародную праблематыку, асноўныя пытанні сусветнага парадку дня.
Прэзідэнты надалі ўвагу тэме супрацоўніцтва ў тройцы Беларусь - Расія - КНДР. Па выніках афіцыйнага візіту Прэзідэнта Беларусі ў Карэйскую Народна-Дэмакратычную Рэспубліку вызначаны пул перспектыўных напрамкаў супрацоўніцтва. У сённяшняй размове абмяркоўвалася магчымасць рэалізацыі шэрага праектаў у трохбаковым фармаце.
Кіраўнік беларускай дзяржавы пацвердзіў свой удзел у маючым адбыцца парадзе ў Маскве з нагоды Дня Перамогі.