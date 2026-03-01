Лукашэнка: Беларусь гатова гандляваць і ствараць сумесныя прадпрыемствы з Мурманскай вобласцю

"Мы з Мурманскай вобласцю гатовы працаваць так, як гатова да гэтага Мурманская вобласць. Мы гатовы з вамі будаваць адносіны не толькі на аснове паставак нашай прадукцыі ў ваш край, але і гатовы ствараць сумесныя прадпрыемствы, каб атрымліваць выгаду ўсім нам", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Аб'ёмы тавараабароту Беларусі і Мурманскай вобласці ў апошнія некалькі гадоў знаходзяцца ў межах 250-290 млн долараў. У мінулым годзе экспарт беларускіх тавараў склаў 103,9 млн долараў, або 105 % да ўзроўню 2024 года. Беларусь пастаўляла ў Мурманскую вобласць грузавыя аўтамабілі, нафтапрадукты, машыны і механізмы для грунтавых работ, сілікаты, прадукты для кармлення жывёл, металаканструкцыі з чорных металаў і іншыя віды тавараў. Аснову імпарту склалі пераважна фасфаты кальцыю, алюмініевы дрот, неапрацаваны нікель, рафінаваная медзь і медныя сплавы, палявы шпат і іншае.