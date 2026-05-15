Лукашэнка: Беларусь і Нарвегія маюць вялікі патэнцыял для аднаўлення ўзаемадзеяння

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народ Нарвегіі з нацыянальным святам - Днём Канстытуцыі. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-служб беларускага лідара.

"У недалёкім мінулым міждзяржаўныя беларуска-нарвежскія адносіны ўносілі значны ўклад у павышэнне ўзроўню дабрабыту грамадзян абедзвюх краін, падтрыманне рэгіянальнай стабільнасці, умацаванне глабальнай харчовай бяспекі", - гаворыцца ў віншаванні.

Кіраўнік дзяржавы перакананы, што сёння, нягледзячы на ​​штучныя перашкоды і часова парушаныя прывычныя эканамічныя сувязі, Беларусь і Нарвегія маюць вялікі патэнцыял для аднаўлення канструктыўнага ўзаемадзеяння.

"Мінск пацвярджае гатоўнасць да адкрытага дыялогу з Осла ў розных сферах агульнага інтарэсу на карысць нашых народаў", - адзначыў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў усім нарвежцам трывалага міру, салідарнасці і працвітання.

