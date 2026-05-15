Тры чалавекі загінулі ў выніку масіраванага налёту дронаў на Маскоўскую вобласць
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На Маскоўскую вобласць уначы быў учынены масіраваны налёт дронаў. 3 чалавекі загінулі, 12 пацярпелі, паведаміў мэр расійскай сталіцы. Большасць параненых - будаўнікі, якія знаходзіліся побач з Маскоўскім нафтаперапрацоўчым заводам. Тэхналагічны працэс на прадпрыемстве не парушаны.
У выніку атакі былі пашкоджаны таксама і некалькі жылых дамоў: інцыдэнты здарыліся ў Мыцішчах, Хімках, Краснагорску і Істрынскай акрузе. Таксама падзенне абломкаў БПЛА зафіксавана на тэрыторыі Шарамецьева.
На шчасце, як паведамілі ў аэрапорце, абышлося без пацярпелых і разбурэнняў. На месцах здарэнняў працуюць пажарныя, МНС і паліцыя.
Усяго за апошнія суткі сілы СПА Расіі збілі над краінай больш як 556 украінскіх дронаў.