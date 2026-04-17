Лукашэнка: Мы гатовы да "вялікай здзелкі", але яе трэба падрыхтаваць

Журналіст RT звярнуў увагу, што раней з'яўлялася інфармацыя аб магчымым візіце Аляксандра Лукашэнкі ў ЗША і ўдакладніў, ці ёсць у яго такія планы. Беларускі лідар адзначыў, што гатовы сустрэцца з кіраўніком Белага дома, калі будуць урэгуляваны некаторыя пытанні.

Прэзідэнт падкрэсліў, што ў гэтай здзелцы павінны быць улічаны інтарэсы абодвух бакоў. "Я гатовы да гэтай сустрэчы. Мы гатовы да здзелкі, але яе трэба падрыхтаваць, каб там былі інтарэсы і Злучаных Штатаў Амерыкі, і Беларусі", - заявіў ён.

Разам з тым, дадаў Аляксандр Лукашэнка, сама сустрэча з Дональдам Трампам для яго не з'яўляецца самамэтай. "Няпраўда, што я гару жаданнем пабываць у Злучаных Штатах Амерыкі і проста паціснуць руку Дональду Трампу. Скажу шчыра, прыемна было б убачыць гэтага чалавека сам-насам і паціснуць яму руку. Але гэта не самамэта, гэта не галоўнае", - запэўніў ён.

Кіраўнік беларускай дзяржавы дадаў, што ў гэтым сэнсе яго пазіцыя адрозніваецца ад пазіцыі таго ж Уладзіміра Зяленскага. "Я ж не Валодзя Зяленскі, які пабяжыць да Дональда Трампа прасіць грошы або зброю. Мне гэта трэба? Трэба. І грошы нядрэнна, і зброя нядрэнна. Але я ж разумею, што я ў такой сітуацыі, якая адрозніваецца радыкальна ад пазіцыі Зяленскага. Мне кланяцца і нечага выпрошваць не трэба. Было б нядрэнна, але пакуль абыходзімся і без гэтага", - рэзюмаваў Аляксандр Лукашэнка.