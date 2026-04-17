Лукашэнка: Мы гатовы да "вялікай здзелкі", але яе трэба падрыхтаваць
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў інтэрв'ю тэлеканалу RT расказаў, калі гатовы сустрэцца з Прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам і заключыць "вялікую здзелку".
Журналіст RT звярнуў увагу, што раней з'яўлялася інфармацыя аб магчымым візіце Аляксандра Лукашэнкі ў ЗША і ўдакладніў, ці ёсць у яго такія планы. Беларускі лідар адзначыў, што гатовы сустрэцца з кіраўніком Белага дома, калі будуць урэгуляваны некаторыя пытанні.
Размова зайшла і аб "вялікай здзелцы", якая, паводле слоў Прэзідэнта Беларусі, абмяркоўваецца з самага пачатку перагавораў паміж Мінскам і Вашынгтонам. Аднак ёсць некаторыя пытанні, якія бакам яшчэ трэба ўрэгуляваць.
"Амерыканцы павінны зразумець (многія ў Еўропе зразумелі), што санкцыі не адыгралі сваёй ролі. Мы прыстасаваліся, таму палітзняволеныя, санкцыі... Слухайце, гэта дробязь, - сказаў Аляксандр Лукашэнка. - У нас значна больш пытанняў, якія трэба ўрэгуляваць. І гэта тэма вялікай здзелкі. Як толькі мы гэта падрыхтуем на нізкім узроўні, мы гатовы з Дональдам сустрэцца і падпісаць гэта пагадненне".
Прэзідэнт падкрэсліў, што ў гэтай здзелцы павінны быць улічаны інтарэсы абодвух бакоў. "Я гатовы да гэтай сустрэчы. Мы гатовы да здзелкі, але яе трэба падрыхтаваць, каб там былі інтарэсы і Злучаных Штатаў Амерыкі, і Беларусі", - заявіў ён.
Разам з тым, дадаў Аляксандр Лукашэнка, сама сустрэча з Дональдам Трампам для яго не з'яўляецца самамэтай. "Няпраўда, што я гару жаданнем пабываць у Злучаных Штатах Амерыкі і проста паціснуць руку Дональду Трампу. Скажу шчыра, прыемна было б убачыць гэтага чалавека сам-насам і паціснуць яму руку. Але гэта не самамэта, гэта не галоўнае", - запэўніў ён.
Беларускі лідар таксама расказаў, якой ён бачыць сваю магчымую сустрэчу з амерыканскім лідарам: "Калі амерыканскі бок бачыць, што заўтра будзе сустрэча васала з імператарам, гэтага не будзе. Гэта не нейкая напышлівасць, не пеўневая нейкая палітыка. Не, гэта палітыка рэальнага прэзідэнта, які паважае ўласны народ".
Кіраўнік беларускай дзяржавы дадаў, што ў гэтым сэнсе яго пазіцыя адрозніваецца ад пазіцыі таго ж Уладзіміра Зяленскага. "Я ж не Валодзя Зяленскі, які пабяжыць да Дональда Трампа прасіць грошы або зброю. Мне гэта трэба? Трэба. І грошы нядрэнна, і зброя нядрэнна. Але я ж разумею, што я ў такой сітуацыі, якая адрозніваецца радыкальна ад пазіцыі Зяленскага. Мне кланяцца і нечага выпрошваць не трэба. Было б нядрэнна, але пакуль абыходзімся і без гэтага", - рэзюмаваў Аляксандр Лукашэнка.
Спецпасланнік ЗША Джон Коўл па выніках перагавораў у Мінску заяўляў журналістам аб падрыхтоўцы магчымага візіту Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі ў ЗША. Ён таксама адзначаў, што Прэзідэнт Дональд Трамп "пастаянна гаворыць аб Прэзідэнце Лукашэнку, адзываецца аб ім як аб сваім вельмі добрым сябру і паважаным сусветным лідары".