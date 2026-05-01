У Аўстрыі зламыснік падмешваў яд у дзіцячае харчаванне

У аўстрыйскім Зальцбургу затрыманы 39-гадовы шантажыст, які падмешваў пацучыны яд у дзіцячае харчаванне HiPP.

У сакавіку ён накіраваў ліст кампаніі-вытворцу з пагрозай размясціць атручаныя ёмістасці ў супермаркетах, калі яму не заплацяць 2 млн еўра на працягу шасці дзён. Вось толькі прачыталі ліст праз два тыдні пасля заканчэння гэтага тэрміну.