У Аўстрыі зламыснік падмешваў яд у дзіцячае харчаванне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У аўстрыйскім Зальцбургу затрыманы 39-гадовы шантажыст, які падмешваў пацучыны яд у дзіцячае харчаванне HiPP.
У сакавіку ён накіраваў ліст кампаніі-вытворцу з пагрозай размясціць атручаныя ёмістасці ў супермаркетах, калі яму не заплацяць 2 млн еўра на працягу шасці дзён. Вось толькі прачыталі ліст праз два тыдні пасля заканчэння гэтага тэрміну.
Пагрозу зламыснік выканаў: купляў дзяцячае харчаванне ў супермаркетах, дадаваў туды небяспечнае рэчыва і вяртаў тавар на паліцы. Усяго следству вядома пра 6 такіх ёмістасцяў, пяць з якіх ужо выключаны з абароту.
Следчыя вядуць допыт затрыманага, які пакуль не прызнаўся ва ўчыненым.