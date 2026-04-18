Лукашэнка: Зяленскі павінен зразумець, што калі не спыніцца - страціць Украіну

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што адносна нядрэнна ведае Уладзіміра Зяленскага, якому ён спачувае, нягледзячы на ​​крытыку. "Украіну ён ужо атрымаў у гатовым варыянце. Так, ён павінен быў змяніць гэту палітыку, але ён яе не змяніў - той нацыянальны чад, нацыяналізм, да якога быў схільны ўкраінскі народ. Ён гэту палітыку не пераламаў. Але паколькі ён быў нявопытны, многімі працэсамі не кіраваў. І нацыяналісты ўзялі верх. А ён з гэтым не справіўся. Адносна нешта (такое. - Заўв. БЕЛТА) было ў нас, але Бог дапамог мне з гэтым справіцца", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.