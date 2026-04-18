"Падтакваць і быць дэкарацыямі не магу" - Лукашэнка аб сваёй пазіцыі ў міжнародных адносінах

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў інтэрв'ю тэлеканалу RT заявіў, што не мае намеру падтакваць і быць дэкарацыяй для каго б там ні было, інфармуе БЕЛТА.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што адносіны да яго на Захадзе маглі б змяніцца, калі б ён выступаў як дэкарацыя для іх палітыкі. "Але я чалавек іншы: падтакваць і быць дэкарацыямі для некага, у тым ліку і для Трампа, я не магу, - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. - Справа ў тым, што я - першы Прэзідэнт Беларусі і далейшая палітыка іншых прэзідэнтаў будзе шмат у чым заснавана на маёй палітыцы. Я павінен, як у нас прынята гаварыць, закласці аснову нармальнай, жыццесцвярджальнай палітыкі будучых прэзідэнтаў".