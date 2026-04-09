"Права моцнага" замяніла міжнароднае права - Лукашэнка заявіў пра ўразлівасць сучаснага свету

Аляксандр Лукашэнка ў першую чаргу павіншаваў паслоў з афіцыйным пачаткам дыпламатычнай місіі ў Беларусі, адзначыўшы, што наперадзе іх чакае цікавая і патрэбная праца, ад якой шмат у чым будзе залежаць, як складуцца адносіны краін, якія яны прадстаўляюць, з Беларуссю. "І няхай нашы дзяржавы раздзяляе вялікая адлегласць. Я ўпэўнены, што гэта не будзе перашкодай", - дадаў беларускі лідар.

Прэзідэнт падкрэсліў, што Беларусь - краіна з багатай і самабытнай гісторыяй, а яе лёсавызначальныя павароты былі часта звязаны з ключавым становішчам у самым сэрцы еўрапейскага кантынента.

"З аднаго боку, гэта бясспрэчная перавага, - заўважыў кіраўнік дзяржавы. - У той жа час, знаходзячыся ў эпіцэнтры шматвяковага саперніцтва Захаду і Усходу, беларуская зямля не раз станавілася арэнай жорсткіх баёў. Памяць пра гэта перадаецца ў нас з пакалення ў пакаленне, дапамагае берагчы мір і жыць у згодзе".