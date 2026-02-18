Прэс-служба Лукашэнкі падзялілася падрабязнасцямі размовы, якая адбылася напярэдадні з лідарам Расіі

"Сапраўды, напярэдадні вечарам адбылася тэлефонная размова кіраўнікоў дзяржаў. Прэзідэнты дадаткова абмеркавалі пытанні, якія плануецца разгледзець на маючым адбыцца пасяджэнні Вышэйшага дзяржсавета. Яно, як вядома, пройдзе ўжо на наступным тыдні ў Маскве. Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін зверылі гадзіннікі па парадку дня маючага адбыцца мерапрыемства і найбольш актуальных тэмах, якія плануецца абмеркаваць як у шырокім коле, так і тэт-а-тэт. У размове таксама былі закрануты некаторыя пытанні беларуска-расійскіх адносін", - заявілі ў прэс-службе.