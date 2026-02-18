3.73 BYN
Прэс-служба Лукашэнкі падзялілася падрабязнасцямі размовы, якая адбылася напярэдадні з лідарам Расіі
Лідары Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін увечар 19 лютага правялі тэлефонную размову, падчас якой дадаткова абмеркавалі пытанні будучага пасяджэння Вышэйшага дзяржсавета Саюзнай дзяржавы. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА, спасылаючыся на прэс-службу Прэзідэнта Беларусі.
"Сапраўды, напярэдадні вечарам адбылася тэлефонная размова кіраўнікоў дзяржаў. Прэзідэнты дадаткова абмеркавалі пытанні, якія плануецца разгледзець на маючым адбыцца пасяджэнні Вышэйшага дзяржсавета. Яно, як вядома, пройдзе ўжо на наступным тыдні ў Маскве. Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін зверылі гадзіннікі па парадку дня маючага адбыцца мерапрыемства і найбольш актуальных тэмах, якія плануецца абмеркаваць як у шырокім коле, так і тэт-а-тэт. У размове таксама былі закрануты некаторыя пытанні беларуска-расійскіх адносін", - заявілі ў прэс-службе.