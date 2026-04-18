Прэзідэнт Беларусі назваў адзіную сілу, здольную паўплываць на яго палітыку
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў інтэрв'ю тэлеканалу RT растлумачыў, якія структуры і фінансавыя апекуны тэарэтычна маглі б паўплываць на рашэнні, якія ён прымае, паведамляе БЕЛТА.
Падчас размовы журналіст заўважыў, што на Захадзе многія палітыкі, прыходзячы ва ўладу, дзейнічаюць у інтарэсах пэўных кампаній, арганізацый, спонсараў, якія, уласна, іх і прывялі да ўлады. Ён спытаў, ці ёсць сілы, здольныя аказваць уплыў на Прэзідэнта Беларусі.
"Ёсць. Гэта - народ, які мяне выбраў. У іх інтарэсах я гатовы рабіць усё. Але галоўнае - захаваць гэты кавалачак зямлі, на якой будзем жыць не толькі мы, але і нашы дзеці. Таму - гэтая сіла ёсць", - адказаў Аляксандр Лукашэнка.
Ён звярнуў увагу, што сістэма кіравання дзяржавай павінна быць арганізавана такім чынам, каб канкрэтныя людзі адказвалі за вынік і людзі - выбаршчыкі - маглі з іх спытаць. А ў кіраўніка краіны павінна быць дастаткова паўнамоцтваў.
"Быў момант, калі я не меў паўнамоцтваў такіх, як зараз. І я тады на сябе загрузіў максімум паўнамоцтваў і людзям сказаў: "Я нясу за гэта адказнасць". Так павінны зрабіць адказныя палітыкі, якія хочуць зрабіць нешта для свайго народа", - упэўнены Аляксандр Лукашэнка. Напрыклад, у Беларусі Прэзідэнт фарміруе ўрад, кантралюе яго і адказвае за яго працу. У адрозненне ад шматлікіх сістэм на Захадзе, у Еўрасаюзе.
"У вас там незразумела, хто чаго фарміруе і хто за што адказвае. А людзі прывыклі пытаць з канкрэтнага чалавека або групы людзей за вынік. У вас гэта ўсё размыта. Людзі на Захадзе не разумеюць, з каго спытаць. Таму што, калі спытаць з Мерца або Макрона, яны скажуць: "Вось нашы паўнамоцтвы, а за астатняе мы не адказваем, за астатняе адказваюць іншыя". І яны і не імкнуцца ўзяць на сябе адказнасць", - канстатаваў беларускі лідар.