Вялікдзень у сэрца малой радзімы: Прэзідэнт падарыў абраз і запаліў свечку

Светлае свята аб'ядноўвае вельмі многіх беларусаў. Праваслаўе - самая шматлікая канфесія ў нашай краіне (больш за 4,5 млн чалавек). Традыцыі продкаў, вера ў будучыню, завяршэнне Вялікага посту. Гэта радасны дзень для ўсіх, хто верыць.

Прэзідэнт па традыцыі запальвае велікодную свечку ў адной з беларускіх цэркваў.Сёлета на Магілёўшчыне ў храме свяціцеля Мікалая Цудатворца. Яго шануюць усе хрысціянскія канфесіі - моляцца ў надзеі на цуд. Беларусам ёсць што захоўваць. Як скажа Прэзідэнт, мы жывём у міры і згодзе, без войнаў і сутыкненняў - гэта самая галоўная заваёва нашага народа (гл. відэа).