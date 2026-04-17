3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
МУС Беларусі: за суткі паступіла каля 450 паведамленняў аб спробах махлярства
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі актывізаваліся тэлефонныя аферысты. У МУС паведамілі: толькі за суткі ў міліцыю паступіла каля 450 паведамленняў аб спробах махлярства.
Пры гэтым у большасці выпадкаў злачынства атрымалася прадухіліць дзякуючы пільнасці грамадзян і аператыўнай рабоце супрацоўнікаў органаў унутраных спраў.
Спецыялісты заблакіравалі 18 фішынгавых сайтаў: гэта падробленыя сайты банкаў, сэрвісы і гандлёвыя пляцоўкі, якія знешне не адрозніваюцца ад сапраўдных. Таксама перакрыта магчымасць правядзення плацяжоў на 53 замежныя рэквізіты, праз якія зламыснікі выводзілі грошы. Аператыўнікі затрымалі траіх кур'ераў ашуканцаў. У іх канфіскавалі каля 120 тыс. рублёў.