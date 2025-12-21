3.66 BYN
У Гомелі нецвярозы вадзіцель маршруткі перавозіў людзей па горадзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
П'яны вадзіцель маршруткі вазіў людзей па горадзе, і толькі дзякуючы пільнасці грамадзян абышлося без трагедыі. Усё адбылося ў Гомелі.
У аператыўна-дзяжурную службу ДАІ паступіў званок, што вадзіцель маршрутнага таксі нецвярозы. У хуткім часе супрацоўнікі ДПС спынілі аўтамабіль і праверылі 47-гадовага вадзіцеля.
Вынік яго паездкі - 5 тыс. рублёў штрафу і пазбаўленне вадзіцельскіх правоў на 5 гадоў.